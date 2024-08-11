Сили та засоби ППО збили 53 з 57 ворожих дронів-камікадзе

У ніч на неділю, 11 серпня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував чотири північнокорейські балістичні ракети та 57 дронів-камікадзе. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росіяни випустили чотири балістичні ракети KN-23 із Воронезької області та 57 ударних БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська і Курська Російської Федерації. Також окупанти завдали удару по місту Покровськ на Донеччині, імовірно, з реактивної артилерії, зазначив командувач.

Ворожі дрони зафіксували в 11 областях, а саме у: Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях. У згаданих регіонах було збито 53 ворожі БпЛА.

Інфографіка Повітряних сил

Микола Олещук також прокоментував використання Росією у війні проти України ракет з Північної Кореї.

«Стосовно російських ударів північнокорейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних», – написав Олещук.

Президент Володимир Зеленський відреагував на застосування північнокорейської ракети. Він підкреслив, що це був «черговий свідомий терористичний удар проти України». За словами президента, піротехніки продовжують працювати, щоб встановити точні дані щодо цієї ракети.

Зазначимо, у ніч на 11 серпня російські окупанти атакували низку областей України балістичними ракетами та групами ударних дронів. Противник намагався атакувати Київ цими засобами. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, влучань не зафіксували. Ракети не долетіли до Києва, а всі ударні російські безпілотники збили засоби та сили ППО.

Як розповіли в ДСНС, унаслідок падіння уламків ракети на Київщині загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син. Ще двоє дорослих та одну дитину госпіталізували в медзаклад.