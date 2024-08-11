Рятувальники розбирають завали унаслідок падіння уламків ракети на приватні будинки на Київщині 11 серпня

Унаслідок ракетного удару росіян по Київщині в ніч на неділю, 11 серпня, загинули батько та син. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Уночі російські війська атакували Київщину ракетами. Унаслідок падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син. Їх знайшли загиблими під завалами будівлі. Окрім цього, ще троє людей тяжко травмовано, серед них 13-річна дитина.

Станом на 8 годину ранку поліцейські задокументували пошкодження восьми будинків та чотирьох транспортних засобів. У Національній поліції уточнили, що травмувались 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. Їх госпіталізовано, надається необхідна допомога. Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нічну атаку росіян на Київщину. За його словами, на будинок впав ворожий безпілотник типу «Shahed».

«Росія продовжує вбивати людей. Україна ж знищує воєнні об‘єкти ворога. Щоб припинити вбивство цивільних українців, потрібно позбавити Росію можливостей вбивати. Необхідно знищити її воєнну інфраструктуру, оскільки інших аргументів ворог не сприймає», – написав глава ОП.

Зазначимо, близько 00:27 влада Київщини оголосила про повітряну тривогу. Згодом о 03:47 мешканців області повідомили про фіксування руху ворожих безпілотників та роботу Сил протиповітряної оборони.