Під завалами багатоповерхівки перебувають люди

Внаслідок влучання російської ракети у Шевченківському районі Києва повністю обвалився під’їзд багатоповерхового будинку. Як повідомив у понеділок, 8 липня, міський голова Києва Віталій Кличко, під завалами перебувають люди.

За інформацією Віталія Кличка, російська ракета зруйнувала приблизно 17 квартир. У помешканнях перебували люди. Наразі рятувальника розбирають завали. Мер Києва каже, що з-під завалів чутно людські голоси.

«Ми чуємо голоси, люди перебувають під завалами, намагаємось максимально швидко врятувати людей», – сказав Віталій Кличко.

Віталій Кличко наголосив, що в інших районах міста також є руйнації будівель. Рятувальники та всі профільні спецслужби працюють на місцях і намагаються якомога швидше надати допомогу всім постраждалим.

За інформацією ДСНС, наразі рятувальники працюють у восьми районах столиці: Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки станом на 15:51 унаслідок ракетного удару у Києві загинуло 20 людей, ще 96 людей постраждали.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни вранці здійснили масовану ракетну атаку на Україну. За даними Володимира Зеленського, окупанти випустили по Україні щонайменше 40 ракет різного типу. Одна із російських ракет влучила у київську дитячу лікарню «Охматдит». Також відомо про загиблих у Кривому Розі та Дніпрі.