«Подорожник» – найбільша мережа аптек в Україні

Сьогодні «Подорожник» є найбільшою мережею аптек в Україні й налічує понад 2000 аптек у великих містах і малих селах держави. Понад 18 млн клієнтів довіряють мережі піклування про своє здоров’я.

«25 років – це чверть століття, а значить у нас є певний досвід, висновки, робота над помилками і бачення майбутнього. Це також і відповідальність перед клієнтами і працівниками. Ми раді, що залишаємося стійкими до викликів і люди продовжують нас обирати. Завжди працювали і працюємо, щоб якнайкраще забезпечити їхні потреби», – розповів СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Стабільність роботи на ринку України

Нові клієнти з’являються у «Подорожнику» постійно і компанія працює над тим, щоб вони залишалися з нею. Зокрема, для цього пропонує нові вигідні пропозиції та акції.

«Наша найкраща заслуга за ці 25 років – це усвідомлення того, що мільйони клієнтів довіряють нам піклування про своє здоров’я. Наша стабільність проявляється саме в зростанні за весь цей час без зупину. Ми не зраджували й не зраджуємо своїм принципам і цінностям», – сказав Тарас Коляда.

СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда / Фото «Подорожник»

За його словами, одними з цінностей компанії є саме розвиток та сміливість. І «Подорожник» проявляє цю сміливість працювати попри всі обставини, звертаючи увагу на помилки й постійно вдосконалюватись.

«Ми ніколи не зупиняємося і дбаємо, щоб кожен у нашій команді розвивався і розвивав компанію, відчуваючи причетність до її результатів. У нас понад 12 тисяч працівників по всій країні й нам дуже добре відомо, що головне в компанії – це люди. Без них немає нічого і якщо про них не дбати, то розвиток призупиняється. Ми дбаємо й один із доказів цього є наш Проект «Навчальна аптека «Подорожник» – перша в Україні. Її ми відкрили для навчання і практики молодих фахівців, а також удосконалення знань тих, хто в нас вже працює», – розповів Тарас Коляда.

Довіра клієнтів і піклування про них

Мережа аптек «Подорожник» долучається до соціальних і державних ініціатив, щоб забезпечувати потреби кожного українця.

«Мені дуже приємно, що нас обирають для того, щоб отримати препарати за урядовою програмою «Доступні ліки» та іншими. Зауважу, що в середньому на місяць ми відпускаємо близько 180 000 рецептів за «Доступними ліками» й це найкращий показник серед аптечних мереж на ринку. Також за цією програмою ліки надає і наша мобільна аптека «Подорожник», яку ми відкрили на Рівненщині. Ми зробили все, щоб це було можливо й оснастили цю аптеку інноваційними рішеннями, як-от системою зв’язку Starlink», – сказав Тарас Коляда.

Мобільна аптека «Подорожник» у Рівненській області / Фото «Подорожник»

Мобільна аптека «Подорожник» стала першою аптекою такого формату в Рівненській області. Свою роботу вона розпочала у червні 2024 року й обслуговує 45 віддалених населених пунктів регіону. Головна мета ініціативи – покращити доступ до необхідних медикаментів людей у селі та забезпечити високоякісне обслуговування.

«У нас було і є багато звернень щодо відкриття таких аптек і це ознака того, що люди довіряють нашій мережі, її доступності та сервісу і відчувають впевненість у послугах. Для нас важливо їх не лише чути, а й робити те, що їм потрібно для підтримки здоров’я. Ми – найбільший оператор в селах і завдяки таким мобільним аптечним пунктам можемо дійти туди, де немає аптеки. Адже як мережа завжди йдемо до людей і будуємо найбільшу доступність в країні у малих і великих населених пунктах», – сказав Тарас Коляда.

Мережа аптек «Подорожник» отримала нагороду LOVEMARK-КОМПАНІЯ від Всеукраїнської премії за найкращий клієнтський досвід UKRAІNIAN CX EXELLENCE, що підтверджує вибір і довіру до неї українців. За 25 років роботи «Подорожник» показав себе як соціально відповідальна компанія, що надає благодійну допомогу за різними напрямками. Допомагають військовим і волонтерам, виконуючи конкретні запити. Підтримують також українську культуру, науку та спорт, дбають про дітей і їхнє дозвілля. За словами Тараса Коляди, розвиток усіх напрямків роботи компанії буде зростати в майбутньому.