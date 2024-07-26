Аптека «Подорожник» у селищі Володарка на Київщині

Однією з крайніх запрацювала аптека «Подорожник» у селищі Володарка на Київщині. Понад 18 млн українців є постійними клієнтами мережі й довіряють її аптекам турботу про здоров’я. За словами СЕО компанії, Тараса Коляди, головна мета зростання – щоб кожен українець, незалежно від обставин, мав доступ до всього необхідного для здоров’я та самопочуття.

«Ми будуємо покриття країни і для нас ключовим є проникнення в регіони, в маленькі містечка та села. Адже доступність – це так само про відстань до аптеки, про її розміщення, про те, що і в селі чи в містечку, у споживача є одна й та сама мережа аптеки, в яку він приходить і отримує зрозумілий рівень сервісу та пропозицій», – розповів Тарас Коляда.

СЕО мережі аптек «Подорожник»Тарас Коляда

Заради доступності мережа аптек також долучається і реалізовує й державні ініціативи. Однією з таких стало відкриття першої на Рівненщині мобільної аптеки «Подорожник», яка забезпечує ліками мешканців 45-ти віддалених сіл регіону.

Також Подорожник є соціально відповідальною компанією і надає благодійну допомогу країні, ЗСУ, волонтерам і долучається до різних проєктів у співпраці з благодійними фондами. Серед них – Фонд Сергія Притули, United24, БФ «Україна в Огні» та інші. З початку повномасштабної війни найбільша мережа аптек України «Подорожник» перерахувала на благодійну допомогу понад 47 мільйонів гривень.

Якісний сервіс у всіх аптеках «Подорожник»

Один із найважливіших напрямків, над яким працює мережа заради розвитку – це якісний сервіс для клієнтів. Кожен фармацевт мережі проходить навчання за спеціальними програмами перед початком роботи. Нещодавно для навчання молодих фахівців та удосконалення надання фармопіки відкрили перший в Україні Проєкт «Навчальна аптека "Подорожник"». Потрапляючи у цю аптеку, молоді фахівці вчаться теорії, яку можуть одразу застосувати на практиці з реальними клієнтами аптеки.

«Ми вважаємо своєю місією і ціллю не тільки постійне підвищення кваліфікації фармацевтів, виведення їх на новий рівень, а в першу чергу, людяне спілкування з клієнтами. Ми сконцентровані на удосконаленні стандартів сервісу, який має бути однаковим у будь-якій аптеці мережі "Подорожник"», – сказав Тарас Коляда.

За його словами, для компанії основне – це відповідати очікуванням клієнта і постійно покращувати клієнтський досвід, пропонуючи більше.

Широкий асортимент для різних потреб

Асортимент медичних товарів на вибір у аптеках «Подорожник» перевищує 25 000 позицій і постійно поповнюється новими згідно попиту людей. Для клієнтів пропонують якісні ліки українських та іноземних виробників, ексклюзивну косметику, дитячі товари, засоби для догляду та інше.

«Пропонуємо різні цінові сегменти, щоб кожен міг обрати те, що підійде для його можливостей. Крім того, у наших аптеках працює державна програма "Доступні ліки", в межах якої препарати певних категорій можна отримати безплатно за рецептом лікаря», – розповів Тарас Коляда.

Активна робота для удосконалення сервісу та клієнтського досвіду приносить плідні результати і клієнти це відзначають. Мережа аптек «Подорожник» отримала визнання LOVEMARK-КОМПАНІЯ від Всеукраїнської премії за кращий клієнтський досвід UKRAІNIAN CX EXELLENCE. Це означає, що клієнти обирають саме «Подорожник». Компанія працює та продовжує розвиватися.