Щоб відновити зруйновані будівлі якомога швидше, мер Львова Андрій Садовий закликав український та міжнародний бізнес допомогти

Компанія ОККО перераховує 15 млн грн на відбудову Львова після обстрілу 4 вересня. Про це у понеділок, 9 вересня, повідомили на Facebook-сторінці компанії.

«Дуже хочемо, щоб наші люди могли якомога швидше повернутися до рідних осель», – йдеться у повідомленні компанії ОККО.

Нагадаємо, вранці 4 вересня ворог здійснив комбіновану атаку по Львову ракетами та шахедами. Пошкоджень зазнали 188 будівель, 20 з яких у критичному стані. За попередніми підрахунками, у Франківському та Залізничному районах міста вибито понад 3200 вікон у 161 житловому будинку. Руйнувань зазнали п’ять навчальних закладів, два центри творчості, дві медичні установи, а також храм ПЦУ св. Юрія Переможця.

Щоб відновити зруйновані будівлі якомога швидше, мер Львова Андрій Садовий закликав український та міжнародний бізнес допомогти. Першою відгукнулась компанія Carlsberg, вона задекларувала внесок у розмірі 50 тис. євро. Благодійний фонд Шона Пенна в Україні CORE приєднався до кампанії «Візьми будинок під опіку» зі ста тисячами доларів, компанія «Кормотех» та Enzym Group надають 5 млн грн, Meest Group виділяє 2 млн грн, ще 1 млн грн надає Львівський ІТ кластер і 3 млн грн техкомпанії.