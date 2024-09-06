У Львівський ІТ кластер бере на себе повний контроль та супровід усіх етапів передачі та використання коштів

Фонд Львівського ІТ кластера виділяє один мільйон гривень на відновлення будинків Львова після російської атаки 4 вересня. Ще три мільйони гривень на відбудову міста нададуть техкомпанії, які є учасниками бізнес-асоціації. Найбільшим донатором виступила компанія Intellias. Також долучились Linkup Studio, Sombra, PLVision, Impressit, Forbytes, Relevant Software, Qubstudio.

«Сьогодні кожен відчуває обов'язок допомогти у відновленні міста. Хоча діяльність нашої асоціації давно вийшла за межі Львова, наші витоки у цьому місті. Зараз наше рідне місто як ніколи потребує підтримки. Ворог не залишає спроб знищити нашу історію: оселі та улюблені місця дитинства, школи й лікарні, культурні споруди. Але ми цього не дозволимо. Зробимо все можливе, щоб якомога швидше відновити пошкоджені будівлі. Окремо висловлюємо вдячність техкомпаніям, які підтримали нашу ініціативу», – зазначив CEO Львівського ІТ кластера Степан Веселовський.

У Львівському ІТ кластері зазначили, що команда бере на себе повний контроль та всебічний супровід усіх етапів передачі та використання коштів.

«Наші висококваліфіковані спеціалісти забезпечать професійну, прозору і чесну організацію всього процесу: від проведення потрібних тендерних процедур — до здійснення технічного нагляду за роботами з відбудови. Ми прагнемо, щоб усі залучені сторони були впевнені, що виділені кошти будуть використані за призначенням і виключно на потреби відновлення нашого міста», – зазначили в Львівському ІТ кластері.

У Львівському ІТ кластері закликали інших учасників асоціації долучитися до відбудови Львова. За деталями можна звертатися за електронною адресою – yurii.ohonovskyi@itcluster.lviv.ua.

Нагадаємо, вранці 4 вересня ворог здійснив комбіновану атаку по Львову ракетами та шахедами. Пошкоджень зазнали 188 будівель, 20 з яких у критичному стані. За попередніми підрахунками, у Франківському та Залізничному районах міста вибито понад 3200 вікон у 161 житловому будинку. Руйнувань зазнали п’ять навчальних закладів, два центри творчості, дві медичні установи, а також храм ПЦУ св. Юрія Переможця.

Щоб відновити зрйновані будівлі якомога швидше, мер Львова Андрій Садовий закликав український та міжнародний бізнес допомогти відновити зруйноване. Першою відгукнулась компанія Carlsberg, вона задекларувала внесок у розмірі 50 тис. євро. Благодійний фонд Шона Пенна в Україні CORE приєднався до кампанії «Візьми будинок під опіку» зі ста тисячами доларів, компанія «Кормотех» та Enzym Group надають 5 млн грн, Meest Group виділяє 2 млн грн.