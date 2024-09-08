Наслідки російського обстрілу Львова 4 вересня 2024 року

У неділю, 8 вересня, до Львова приїхав спеціальний уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль, який оглянув зруйновані росіянами будівлі. Зазначимо, що внаслідок обстрілу 4 вересня руйнувань зазнали 188 будівель, з яких 20 перебувають у критичному стані. Йдеться про пам'ятки європейської культури, школи та житлові будинки.

«В один момент Путін здатен дестабілізувати життя сімей, знищити культурні витвори. Це чисте варварство. Ми серед цивільних об'єктів, тут немає військових. Я доповім прем'єр-міністру Дональду Туску і ми запропонуємо рішення», – цитує Polsat Павела Коваля.

Також Павел Коваль разом з міським головою Львова Андрієм Садовим вшанував пам'ять Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевичів, які загинули внаслідок обстрілу Львова 4 вересня. Зазначимо, що внаслідок обстрілу Львова загинули семеро людей, поранення отримали понад 50.

Нагадаємо, що Львівська міськрада закликала український та міжнародний бізнес долучитися до відбудови й оголосила акцію «Візьми будинок під опіку». Першою зголосилася допомогти данська компанія Carlsberg, яка виділила 50 тис. євро. Згодом відгукнулася міська рада Фрайбурга й надала 100 тис. євро на відновлення Ліцею №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів.

Компанії «Кормотех» та Enzym Group надали місту 5 млн грн, а благодійний фонд Шона Пенна CORE виділив 100 тис. доларів. Крім цього Meest Group надав 2 млн грн, а львівський ІТ кластер – 1 млн грн тощо. Крым цього, раніше національний інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika повідомив, що допоможе з відбудовою Львова.