Російські та білоруські шахісти будуть претендувати за виступи під своїм прапором та проведення турнірів на їхній території

Генеральна асамблея міжнародної федерації з шахів ФІДЕ планує розгляд скасування санкцій проти білоруських та російських шахістів. Про це повідомив у понеділок, 9 вересня, радник президента зі стратегічних галузей Олександр Камишін, який раніше очолив Федерацію шахів України.

«На 22 вересня в Будапешті заплановано засідання Генасамблеї ФІДЕ, на якому в порядку денному є питання про “відновлення в повному обʼємі прав національних федерацій шахів Росії та Білорусі”.Мова йде про повернення права збірним країн-агресорів виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами, під своїми гімнами», – повідомив Камишін.

За словами посадовця, Росія та Білорусь також хочуть відновити право проводити міжнародні турніри на своїй території під егідою ФІДЕ. Наразі російські та білоруські шахісти виступають під нейтральним прапором ФІДЕ.

За словами Олександра Камишіна, питання вніс на порядок денний голова Федерації шахів Киргизської республіки Бабур Тольбаєв. Голова української федерації шахів заявив про категоричну незгоду щодо цього питання та закликав ФІДЕ зняти його з порядку денного.

«Поки в Україні гинуть шахісти від рук російських військових терористів, російському та білоруському прапорам не місце на шахових турнірах. Російський гімн не має права звучати в країнах вільного світу. А жоден поважаючий себе шахіст, що дорожить своєю репутацією не поїде в країну, яка щодня вбиває мирне населення іншої країни. Нагадаю, з початку Великої війни, в Україні загинув вже 21 шахіст, і ще двоє шахістів зникли безвісти. І це тільки ті дані, що вже відомі на цей момент», – повідомив Олександр Камишін.

Нагадаємо, Олександр Камишін, якого звільнили з посади голови Мінстратегпрому, очолив 1 вересня Федерацію шахів України за одноголосним рішенням комісії ФШУ. Згодом, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна особистим радником з питань стратегічної галузі.