Плавець Олександр Комаров покладе до кишені майже чверть мільйона доларів

Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2024 на 7-й сходинці, завоювавши 82 медалі. Це п'ятий результат серед усіх збірних на Іграх у Парижі за кількістю медалей і сьоме місце у медальному заліку. У доробку українців 82 нагороди – двадцять дві золоті, двадцять вісім срібних і тридцять дві бронзових медалі.

Міністерство молоді та спорту передбачило паралімпійцям призові, які за розміром будуть такими ж як і в учасників Олімпіади. Зокрема, за золото дадуть 125 тисяч доларів, за срібло та бронзу – 80 тисяч та 55 тисяч доларів відповідно.

Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов. За дві золоті та три срібні медалі він отримає 550 тисяч доларів. Найбільше ж медальне представництво мають плавці – дев'ять спортсменів. Також до топ-10 увійшли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та бігун Ігор Цвєтов.

Топ-10 українських паралімпійців за кількістю призових:

1. Андрій Трусов (плавання) – 490 тисяч доларів

2-3. Анна Стеценко (плавання) – 340 тисяч доларів

2-3. Денис Остапченко (плавання) – 340 тисяч доларів

4. Ярослав Денисенко (плавання) – 305 тисяч доларів

5. Данило Чуфаров (плавання) – 270 тисяч доларів

6. Ігор Цвєтов (легка атлетика) – 250 тисяч доларів

7. Олександр Комаров (плавання) – 235 тисяч доларів

8. Ірина Пойда (плавання) – 215 тисяч доларів

9. Олена Федота-Ісаєва (фехтування) – 190 тисяч доларів

10-11. Олексій Вірченко (плавання) – 180 тисяч доларів

10-11. Марина Піддубна (плавання) – 180 тисяч доларів

Найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні — 3,785 млн доларів. У легкій атлетиці ця сума склала 1,755 млн доларів.

Топ-10 українських переможців за видами спорту:

1. Плавання – 3,785 млн доларів

2. Легка атлетика – 1,755 млн доларів

3. Дзюдо – 485 тисяч доларів

4. Голбол – 480 тисяч доларів

5. Фехтування – 430 тисяч доларів

6. Настільний теніс – 370 тисяч доларів

7-8. Веслування на байдарках і каное – 260 тисяч доларів

7-8. Велоспорт – 260 тисяч доларів

9. Паверліфтинг – 135 тисяч доларів

10. Академічне веслування – 80 тисяч доларів

11. Боча – 55 тисяч доларів

Таким чином, українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8,095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332,49 мільйона гривень.