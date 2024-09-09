Стала відома сума призових українських атлетів на Паралімпіаді-2024 у Парижі
Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2024 на 7-й сходинці, завоювавши 82 медалі. Це п'ятий результат серед усіх збірних на Іграх у Парижі за кількістю медалей і сьоме місце у медальному заліку. У доробку українців 82 нагороди – двадцять дві золоті, двадцять вісім срібних і тридцять дві бронзових медалі.
Міністерство молоді та спорту передбачило паралімпійцям призові, які за розміром будуть такими ж як і в учасників Олімпіади. Зокрема, за золото дадуть 125 тисяч доларів, за срібло та бронзу – 80 тисяч та 55 тисяч доларів відповідно.
Лідером за сумою призових за підсумками Паралімпіади-2024 серед українців став плавець Андрій Трусов. За дві золоті та три срібні медалі він отримає 550 тисяч доларів. Найбільше ж медальне представництво мають плавці – дев'ять спортсменів. Також до топ-10 увійшли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та бігун Ігор Цвєтов.
Топ-10 українських паралімпійців за кількістю призових:
- 1. Андрій Трусов (плавання) – 490 тисяч доларів
- 2-3. Анна Стеценко (плавання) – 340 тисяч доларів
- 2-3. Денис Остапченко (плавання) – 340 тисяч доларів
- 4. Ярослав Денисенко (плавання) – 305 тисяч доларів
- 5. Данило Чуфаров (плавання) – 270 тисяч доларів
- 6. Ігор Цвєтов (легка атлетика) – 250 тисяч доларів
- 7. Олександр Комаров (плавання) – 235 тисяч доларів
- 8. Ірина Пойда (плавання) – 215 тисяч доларів
- 9. Олена Федота-Ісаєва (фехтування) – 190 тисяч доларів
- 10-11. Олексій Вірченко (плавання) – 180 тисяч доларів
- 10-11. Марина Піддубна (плавання) – 180 тисяч доларів
Найбільшу суму призових отримають представники збірної України у плаванні — 3,785 млн доларів. У легкій атлетиці ця сума склала 1,755 млн доларів.
Топ-10 українських переможців за видами спорту:
- 1. Плавання – 3,785 млн доларів
- 2. Легка атлетика – 1,755 млн доларів
- 3. Дзюдо – 485 тисяч доларів
- 4. Голбол – 480 тисяч доларів
- 5. Фехтування – 430 тисяч доларів
- 6. Настільний теніс – 370 тисяч доларів
- 7-8. Веслування на байдарках і каное – 260 тисяч доларів
- 7-8. Велоспорт – 260 тисяч доларів
- 9. Паверліфтинг – 135 тисяч доларів
- 10. Академічне веслування – 80 тисяч доларів
- 11. Боча – 55 тисяч доларів
Таким чином, українським паралімпійцям за підсумками виступів на Іграх у Парижі виплатять 8,095 мільйонів доларів. У перерахунку на гривні це 332,49 мільйона гривень.