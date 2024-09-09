В Україні запрацювала послуга онлайн-одруження через «Дію»
Весь процес церемонії триватиме до 30 хвилин, а свідоцтво зявиться у застосунку протягом доби
Молодята в Україні тепер не витрачатимуть час на бюрократію, а зможуть пройти весь процес реєстрації шлюбу у застосунку. Про це 9 вересня повідомили на сайті «Дії».
У пресслужбі відзначають, що ця послуга особливо цінна для військових, адже вони зможуть одружуватися, навіть будучи на позиціях.
«Креативний спосіб освідчитися другій половинці – зробити пропозицію просто в «Дії». Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів. Щойно почуєте омріяне «Так» – поділіться щасливою новиною з друзями в соцмережах», – йдеться у дописі.
Як скористатися послугою «Шлюб онлайн»:
- оновіть «Дію» і зайдіть у Сервіси – Шлюб онлайн,
- виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер,
- кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів,
- після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин,
- система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
Також у застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
Як відбувається церемонія одруження
Уже в день весілля потрібно буде зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де на молодят чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію» протягом доби, а фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.
«Раптом передумали – можете скасувати заяву про шлюб через «Дію». А повторно подати її будь-коли», – додають у дописі.
Якими ще послугами можна скористатися у «Дії»
У застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування послуги «Національний кешбек», яке триватиме протягом вересня.
У серпні до державної програми «єВідновлення» додали два оновлення, які допоможуть швидше заповнювати заявку на відновлення пошкодженого росіянами майна.
Також на порталі можна згенерувати військово-обліковий документ із QR-кодом з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.