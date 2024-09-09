Молодята в Україні тепер не витрачатимуть час на бюрократію, а зможуть пройти весь процес реєстрації шлюбу у застосунку. Про це 9 вересня повідомили на сайті «Дії».

У пресслужбі відзначають, що ця послуга особливо цінна для військових, адже вони зможуть одружуватися, навіть будучи на позиціях.

«Креативний спосіб освідчитися другій половинці – зробити пропозицію просто в «Дії». Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів. Щойно почуєте омріяне «Так» – поділіться щасливою новиною з друзями в соцмережах», – йдеться у дописі.

Як скористатися послугою «Шлюб онлайн»:

оновіть «Дію» і зайдіть у Сервіси – Шлюб онлайн,

виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер,

кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів,

після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин,

система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Також у застосунку можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

Як відбувається церемонія одруження

Уже в день весілля потрібно буде зайти за посиланням у «Дії» на онлайн-церемонію, де на молодят чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію» протягом доби, а фізичний документ можна замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні.

«Раптом передумали – можете скасувати заяву про шлюб через «Дію». А повторно подати її будь-коли», – додають у дописі.

Якими ще послугами можна скористатися у «Дії»

У застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування послуги «Національний кешбек», яке триватиме протягом вересня.

У серпні до державної програми «єВідновлення» додали два оновлення, які допоможуть швидше заповнювати заявку на відновлення пошкодженого росіянами майна.

Також на порталі можна згенерувати військово-обліковий документ із QR-кодом з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.