У «Дії» з'явилась можливість сформувати військово-обліковий документ із QR-кодом
Електронний документ із QR-кодом має таку саму юридичну силу, як паперовий
У сервісі державних послуг «Дія» з’явилась нова функція. Тепер на порталі можна згенерувати військово-обліковий документ із QR-кодом з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це у вівторок, 30 липня, повідомили у «Дії» та міністерстві цифрової трансформації.
Зазначається, що електронний документ, згенерований у «Дії», має таку саму юридичну силу, як паперовий чи у застосуноку Резерв+. Крім того, за потреби його можна видрукувати.
«На документі є QR-код – за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину», – йдеться у повідомленні Мінцифри.
Щоб згенерувати військово-обліковий документ у «Дії» треба:
- авторизуватись на порталі «Дія»;
- вибрати сервіс «Військово-обліковий документ» та натиснути «Подати заяву»;
- підписати заяву електронним підписом.
Документ у застосунку «Дія з’явиться протягом 10 хвилин.
Нагадаємо, у середу, 17 липня, у сервісі державних послуг «Дія» запрацювала послуга електронного бронювання працівників.