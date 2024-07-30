Військово-обліковий документ з'явиться у кабінеті протягом 10 хвилин

У сервісі державних послуг «Дія» з’явилась нова функція. Тепер на порталі можна згенерувати військово-обліковий документ із QR-кодом з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це у вівторок, 30 липня, повідомили у «Дії» та міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що електронний документ, згенерований у «Дії», має таку саму юридичну силу, як паперовий чи у застосуноку Резерв+. Крім того, за потреби його можна видрукувати.

«На документі є QR-код – за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину», – йдеться у повідомленні Мінцифри.

Щоб згенерувати військово-обліковий документ у «Дії» треба:

авторизуватись на порталі «Дія»;

вибрати сервіс «Військово-обліковий документ» та натиснути «Подати заяву»;

та натиснути «Подати заяву»; підписати заяву електронним підписом.

Документ у застосунку «Дія з’явиться протягом 10 хвилин.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, у сервісі державних послуг «Дія» запрацювала послуга електронного бронювання працівників.