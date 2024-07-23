Щоб отримати нову позначу, треба оновити застосунок до останньої версії

У мобільному застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів Резерв+ з’явилась нова позначка «дані уточнено вчасно». Про це у вівторок, 23 липня, повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За словами Катерини Черногоренко, ця позначка з’явиться у всіх користувачів застосунку, які вчасно оновили свої дані – до 17 липня.

«Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася», – пояснила Катерина Черногоренко.

Крім того, за словами заступниці міністра оборони, це спрощує перевірку уповноваженими органами – ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку. Для того, щоб з’явилася така позначка, потрібно оновити застосунок до останньої версії 1.1.5. Далі треба:

відкрити Резерв+;

натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані;

у випадаючому меню обрати опцію «Оновити документ».

Застосунок «Резерв+» можна завантажити з App Store, а також з Google Play Market.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що всі військовозобов’язані українці до 17 липня мали оновити свої військово-облікові дані. Це можна було зробити у ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку Резерв+. З 17 липня оновити дані у ЦНАПі вже не можна, за словами речника міністерства оборони Дмитра Лазуткіна, це пов’язано із тим, що ЦНАПи «жодним чином» не підпорядковується міноборони.

Зазначимо, що тих, хто не оновив свої дані вчасно, можуть штрафувати на суму від 17 тис. грн до 25 тис. грн. Крім того, порушника можуть обмежити у користуванні автомобілем, заблокувати рахунки, або навіть вилучити майно.