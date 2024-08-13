У програмі можна отримати цифровий документ про несудимість та підтвердити опікунство

До державної програми «єВідновлення» додали два оновлення, які допоможуть швидше заповнювати заявку на відновлення пошкодженого росіянами майна. Йдеться про цифровізацію витягів про несудимість та документ про опікунство, повідомили у вівторок, 13 серпня, у пресслужбі Мінцифри.

У пресслужбі міністерства зазначили, що раніше витяг про несудимість для заповнення заявки на відновлення майна необхідно було отримати від членів місцевої комісії, що значно подовжувало термін подачі заявки. Тепер у програмі можна буде оперативно отримати цифровий документ про несудимість.

Окрім цього, Мінцифри додало функцію подачі заявки для неповнолітніх власників майна чи тих, хто має опікуна. Подати заявку на «єВідновлення» може подати законний представник неповнолітнього та отримати кошти для ремонту житла.

«Щоб подати заяву, потрібно звернутися до ЦНАПу та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником. Гроші надійдуть на картку “єВідновлення” представника», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Подати заявку на допомогу від держави на відбудову пошкодженого чи зруйнованого внаслідок російської агресії житла можна тут.

Нагадаємо, 25 липня у застосунку «Дія» з'явилась можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі, який стане основою для майбутніх репарацій. Як подати заявку до реєстру, можна тут.