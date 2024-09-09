Людмила Кіченок стала чемпіонкою US Open у парному розряді

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений світовий рейтинг після завершення US Open-2024. Фіналістка турніру Джессіка Пегула піднялась на 3 сходинки й повернулася до топ-3, здобувши найкращий результат у кар'єрі. Натомість торішня переможниця Коко Гофф опустилася на шосту сходинку. У першу десятку увірвалася півфіналістка Відкритого чемпіонату США Емма Наварро, ставши восьмою. Альона Остапенко покинула топ-10.

Як змінилися позиції українок у рейтингу WTA

Найкращий результат серед українок продемонструвала Юлія Стародубцева, піднявшись одразу на 16 сходинок – тепер вона 130-та. Перша ракетка України Марта Костюк відвоювала одну позицію і піднялась на 18-ту сходинку. Також продемонстрували прогрес Ангеліна Калініна (+3 позиції і 52-те місце), Дар'я Снігур (+2 пункти і 123-тя сходинка), Катаріна Завацька (+1 позиція і 170-те місце) і Катерина Байндль (+4 пункти і 325-тя сходинка). Трохи опустилися Леся Цуренко (-6 позицій і 91-ша сходинка) та Анастасія Соболєва (-9 пунктів і 214-те місце). Еліна Світоліна та Даяна Ястремська зберегли позиції.

Найбільше ж потішила Людмила Кіченок, яка після завоювання титулу в жіночому парному розряді піднялася на п'яте місце (+12 позицій) у світовому рейтингу, оновивши національний рекорд. Крім цього, українка достроково відібралася на Підсумковий турнір WTA. Також вдалося поліпшити своє становище сестрам Колб (+19 пунктів і 173-я сходинка), Стародубцевій (+4 позиції і 200 місце) та Ястремській (+5 балів і 210-й щабель). Втратили свої позиції Костюк (-5 сходинок і 69-те місце), Калініна (-1 місце і 112-та позиція), Надія Кіченок (-2 бали і 34-й щабель) та Валерія Страхова (-6 сходинок і 120-та позиція).

Світовий рейтинг WTA (одиночний розряд, станом на 09.09.2024):

1. Іга Швьонтек (Польща) — 10885 очок

2. Аріна Сабаленко (Білорусь) – 8716

3. Джессіка Пегула (США) — 6220 (+3 позиції)

4. Єлена Рибакіна (Казахстан) — 5871

5. Жасмін Паоліні (Італія) — 5398

6. Коко Гофф (США) — 4983 (-3 позиції)

7. Цінь Вень Чжен (Китай) — 3980

8. Емма Наварро (США) – 3810

9. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3631 (-1 позиція)

10. Марія Саккарі (Греція) – 3515 (-1 позиція)

Світовий рейтинг WTA (парний розряд, станом на 09.09.2024):