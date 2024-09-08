Фіналісти Відкритого чемпіонату США з тенісу – Яннік Сіннер та Тайлор Фріц

У неділю, 8 вересня, у Нью-Йорку відбувся фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу, в якому зійшлись італієць Яннік Сіннер (ATP № 1) та американець Тейлор Фріц (ATP № 12). Це була третя зустріч суперників і вдруге тріумфувати у дуелі вдалось 23-річному Сіннеру.

US Open 2024, фінал

Яннік Сіннер (Італія) – Тейлор Фріц (США) – 6:3, 6:4, 7:5

Матч тривав 2 години 17 хвилин. Сіннер 6 разів подав навиліт, припустився 5 подвійних помилок і використав 6 із 12 брейк-пойнтів (45%). У Фріца 10 ейсів, 4 подвійні помилки й лише 2 використані брейк-пойнти з 7-ми (29%).

Сіннер здобув свій другий титул на турнірах Великого шлему – на початку сезону-2024 він переміг на Australian Open. Також Яннік став першим в історії італійським тенісистом, який виграв US Open (до нього це зробила лише Флавія Пеннетта у 2015 році.).

Перемога на Відкритому чемпіонаті США принесла першому номеру ATP вже 16-й титул у кар'єрі (і 14-й на харді). Він став третім тенісистом у Відкритій ері, який зміг виграти свої два перші турніри Великого шлему в одному сезоні після американця Джиммі Коннорса (1974) та аргентинця Гільєрмо Віласа (1977).

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал, але зумів уникнути дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби (Янніку вдалося довести, що речовина потрапила в його тіло в результаті забруднення від члена команди підтримки, який наносив безрецептурний спрей на шкіру під час масажу для лікування невеликої рани).