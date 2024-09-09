У вівторок, 10 вересня, у Львові та області, за даними синоптиків, протягом дня очікуються дощі, які місцями перейдуть у грози. Температура повітря суттєво зменшиться. До прикладу, у Львові опуститься до 17-19°С.

Як вказано у прогнозі львівського регіонального гідрометцентру, 10 вересня у Львові буде хмарно. Вночі опади не прогнозують, але вранці та вдень очікується дощ. Температура вночі 15-17°С, вдень 17-19°С тепла.

Щодо Львівської області, то 10 вересня по всій території очікується дощ. Вдень подекуди гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°С, вдень 16-21°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 11 вересня, на Львівщині також буде прохолодно та очікуються дощі, можливі грози. Денна температура повітря 11 вересня мала б становити не більше 20°С тепла.