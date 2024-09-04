У вівторок, 3 вересня, синоптики зафіксували у Львові черговий температурний рекорд. Цього дня у місті температура повітря сягнула 29,4°С і це було найспекотніше 3 вересня за останні 78 років.

Як повідомили синоптики львівського гідрометцентру, 3 вересня у Львові було перекрито багаторічний максимум температури повітря, яка досягла позначки 29,4°С тепла. Попердній рекорд фіксували у 1994 році з показником у 28,4°С тепла.

Нагадаємо, що це другий день поспіль у Львові фіксують температурні рекорди. 2 вересня позначка термометра у Львові піднялась до 29,3°С тепла. Попередній рекорд фіксували у 2015 році і температура повітря тоді становила 28,8°С тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 2 та 3 вересня 2024 року у Львові є найвищою для цих днів за останні 78 років.