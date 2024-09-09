Водія затримали після ДТП у нетверезому стані

У Львові патрульна поліція затримала водія, який в нетверезому стані вчинив ДТП та втік з місця пригоди. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак обидві автівки суттєво пошкоджені.

ДТП трапилася в неділю, 8 вересня, близько 21:00 на проспекті Червоної Калини на Сихові.

«30-річний водій на автомобілі Mitsubishi Galant здійснив зіткнення з автівкою Jeep. З місця ДТП він пішов. Згодом інспектори виявили керманича, причетного до ДТП. У водія були ознаки алкосп’яніння. Від проходження перевірки у встановленому законом порядку він відмовився», – повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

Порушник пошкодив Jeep та свою машину (фото патрульної поліції)

Окрім цього, порушник не мав посвідчення водія. За це на нього склали адмінматеріал, а також ще три протоколи: за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (залишення місця ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Водій Mitsubishi покинув свою розбиту машину та пішов пішки (фото патрульної поліції)

За статистикою патрульної поліції Львівської області, за минулу добу сталося 13 ДТП з потерпілими, в яких травмувалася 21 людина та одна загинула.