Василь Кручаниця очолює Закарпатський обласний наркодиспансер з 1999 року

Директор КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова» та Закарпатського обласного медичного центру психічного здоров’я та медицини залежностей Василь Кручаниця оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Василь Кручаниця задекларував понад 600 тис. грн зарплати на посаді керівника обласної психлікарні у Берегові, ще 509 тис. грн він заробив, керуючи закарпатським наркодиспансером. Також Василь Кручаниця отримав 24 тис. грн у міжнародному благодійному фонді «Альянс громадського здоров’я» та задекларував 96 тис. грн пенсії.

На банківських рахунках директор комунальних закладів Закарпатської обласної ради тримає 216 тис. грн, ще 164 тис. грн у нього готівкою. У власності Василя Кручаниці 5 земельних ділянок, одну з яких він купив у 2023 році за 225 тис. грн, квартира, невведений в експлуатацію будинок та два автомобілі – Mersedes-benz 300 D 2020 року випуску та Toyota Land Cruiser 2008 року випуску (загальна вартість автівок – 293 тис. грн).

Дружина посадовця Слава Глаголич задекларувала 378 тис. грн зарплатні в очолюваному її чоловіком Закарпатському обласному медичному центрі психічного здоров’я та медицини залежностей, 24 тис. грн – у міжнародному благодійному фонді «Альянс громадського здоров’я» та 5 тис. грн – в УжНУ. Також Слава Глаголич отримала 40 тис. грн пенсії та 35 тис. грн гонорару від Американського представництва ГО «Програма оптимальних технологій в охороні здоров'я».

На банківських рахунках Слави Глаголич 81 тис. грн, ще 3,7 тис. доларів та 3,6 тис. євро вона тримає готівкою. У власності дружини посадовця 3 земельні ділянки і Volkswagen Tiguan 2008 року випуску, який Слава Глаголич купила у 2023 році за 65 тис. грн.

Додамо, що Василь Кручаниця очолює Закарпатський обласний наркодиспансер з 1999 року. У липні 2023 року його також призначили директором обласної психіатричної лікарні у місті Берегово.