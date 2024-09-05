Єлизавета Біров є депутаткою Закарпатської облради від Партії угорців України «КМКС»

В.о. директора Закарпатської обласної дитячої лікарні, депутатка облради від Партії угорців України «КМКС» Єлизавета Біров оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Єлизавета Біров задекларувала понад 970 тис. грн зарплати напосаді в.о. директора Закарпатської обласної дитячої лікарні, 158 тис. грн пенсії та 35 тис. грн допомоги від благодійного фонду «КМКС». Для порівняння – у 2022 році на посаді в.о. директора ЗОДЛ Єлизавета Біров заробила 912 тис. грн, отримала 137 тис. грн пенсії та 32 тис. грн допомоги від благодійного фонду «КМКС».

У декларації за 2023 рік Єлизавета Біров вказала, що не має грошей на банківських рахунках чи готівкою. В її власності – земельна ділянка у селі Дерцен та два автомобілі – ВАЗ 2105 та Mitsubishi Colt.

Чоловік керівниці ЗОДЛ Едмонд Біров задекларував 90 тис. грн зарплати у власному підприємстві «Белла», 42 тис. грн пенсії та 16,5 тис грн доходу за відсотками у кредитній спілці «Святий Мартин». Він є власником чотирьох офісів, двох земельних ділянок та двох будинків, один з яких з’явився в його декларації у грудні 2023 року.

Додамо, що Єлизавета Біров є заслуженим лікарем України. Вона тричі обиралася депутатом Закарпатської обласної ради – від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги та Партії угорців України «КМКС».

У 2019 році Єлизавету Біров призначили керівником Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА, а в 2020 році вона отримала підозру за розтрату коштів під час закупівлі засобів індивідуального захисту для працівників медустанов, задіяних у боротьбі з COVID-19. Тоді Єлизавета Біров вийшла під заставу в 1,8 млн грн і, звільнившись з ОДА, спочатку стала заступницею директора Закарпатської обласної дитячої лікарні, а згодом в.о. директора медзакладу.