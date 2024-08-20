Олег Голуб є депутатом Ужгородської районної ради від партії «Рідне Закарпаття»

Директор КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня», депутат Ужгородської райради від партії «Рідне Закарпаття» Олег Голуб оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Олег Голуб задекларував понад 1,1 млн грн зарплати на посаді директора Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, ще 60 тис. грн він заробив за сумісництвом на посаді лікаря-терапевта цього ж медзакладу, а також отримав 25,8 тис. грн за викладання в УжНУ. Для порівняння – у 2022 році на посаді директора УМБКЛ Олег Голуб заробив мільйон гривень, ще 23 тис. грн отримав в Ужгородському національному університеті.

На банківських рахунках в Олега Голуба 38 тис. грн, ще 360 тис. грн він тримає готівкою. У власності лікаря – 6 земельних ділянок у селі Конюхів Львівської області та ВАЗ 1987 року випуску.

У своїй декларації Олег Голуб вказав, що сплачує за дві квартири з гаражами в одній з новобудов Ужгорода, яка ще зводиться. Зокрема, у 2023 році за нову нерухомість директор УМБКЛ перерахував 730 тис. грн.

Дружина лікаря Наталія Голуб задекларувала 100 тис. грн, які подарувала своєму чоловіку, та 1,6 млн грн з продажу нерухомості. У 2023 році Наталія Голуб стала власницею будинку з землею в Ужгороді загальною вартістю понад 1,6 млн грн. Також вона задекларувала будинок у Конюхові за 1,2 млн грн, три земельні ділянки та Ford Kuga 2015 року випуску за майже 400 тис. грн.

Додамо, що Олег Голуб у 2012-2016 роках очолював відділ охорони здоров’я Ужгородської РДА, а наступні 5 років – Ужгородську районну лікарню. У 2022 році Олега Голуба призначили директором Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні – кластерного медзакладу, створеного на базі ужгородських центральної міської клінічної лікарні, пологового будинку, дитячої лікарні та колишньої районної лікарні. Олег Голуб є депутатом Ужгородської районної ради від партії «Рідне Закарпаття».