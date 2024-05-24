Статут Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні затвердили на сесії 23 травня

На базі центральної міської клінічної лікарні, пологового будинку, дитячої лікарні та колишньої районної лікарні створили Ужгородську міську багатопрофільну клінічну лікарню. Статут нового комунального некомерційного підприємства затвердили на сесії 23 травня.

Як повідомили у прес-службі міської ради, директором кластерної лікарні буде Олег Голуб, який раніше очолював Ужгородську районну лікарню. А колишні комунальні підприємства – УЦМКЛ (вул. Олександра Грибоєдова, 20), міський пологовий будинок (вул. Олександра Грибоєдова, 20 Б), Ужгородська дитяча лікарня (вул. Ференца Ракоці, 3), а також районна лікарня (вул. Минайська, 71) стануть відокремленими підрозділами нового медзакладу.

«Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня надаватиме послуги екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), паліативної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, створення кластерних лікарень є частиною медичної реформи в Україні, яка розпочалася у 2023 році. За словами голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайла Рудицького, надкластерні лікарні будуть максимально оснащені сучасним обладнанням та надаватимуть пацієнту найширший спектр послуг. У кластерному медзакладі пацієнт зможе отримати медичні послуги при найбільш поширених хворобах, а загальні лікарні надаватимуть базові медичні послуги для пацієнтів однієї або кількох громад.

У Закарпатській області є 7 кластерних, 8 загальних та 7 надкластерних лікарень. Серед останніх – Закарпатська обласна клінічна лікарні ім. Андрія Новака, до якої у 2023 році приєднали Солотвинську обласну алергологічну лікарню, Обласний госпіталь ветеранів війни та Закарпатську обласну клінічну стоматологічну поліклініку.