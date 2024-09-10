Військовослужбовців затримали одразу після отримання хабарів

Заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальника Калуського РТЦК та СП та заступника командира роти охорони цього районного центру комплектування підозрюють у корупції. Посадовці налагодили схему з оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку за хабарі. Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 10 вересня, підозрювані налагодили корупційну схему оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного віку та присвоєння електронних кодів для їхньої ідентифікації у системі «Оберіг». Вартість такої послуги військові оцінили у тисячу доларів з кожного ухилянта. Працівників ТЦК затримали одразу після отримання хабарів.

«Повідомлено про підозру 39-річному заступнику начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 33-річному керівнику та 57-річному працівнику районного ТЦК. Посадовцям інкримінують одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища», – інформують у прокуратурі.

Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застав, які вони вже сплатили. Триває розгляд клопотань про відсторонення посадовців ТЦК та СП від займаних посад. За скоєне їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.