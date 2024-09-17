Підсанкційна «Агенція соціального дизайну» продовжує просувати інтереси Росії через фейковий контент

Європейські журналісти отримали витік внутрішніх документів «Агенції соціального дизайну» або «АСД» – підсанкційної в ЄС та США організації, яка, за твердженням американських правоохоронців, створює дезінформаційні кампанії на замовлення адміністрації президента Росії. Про це йдеться в розслідуванні німецьких медіа Sueddeutsche Zeitung, NDR і WDR, естонського інтернет-ЗМІ Delfi та проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»).

Відповідно до американських розвідданих, куратором« АСД» є перший заступник голови адміністрації російського президента Сергій Кирієнко. Також залучена у кампанію ще одна співробітниця адміністрації Владіміра Путіна – Софія Захарова. Керує агенцією з дискредитації України російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе.

За чотири місяці, з січня по квітень 2024 року, команда Гамбашидзе виробила майже 40 тис. одиниць контенту. Серед них пости, відеоролики, статті, меми й графіки, фейкові повідомлення тощо. Займається «АСД» й розповсюдженням підробок офіційних документів, як, наприклад, пресрелізів Міністерства внутрішніх справ Німеччини та Митної служби Польщі.

Також журналісти «Схем» знайшли у витоку «АСД» свідчення про підробку українських урядових документів. Зокрема ідеться про так зване розпорядження до голів підрозділів та відомств ЗСУ не підтверджувати «інформацію про перебування військовополонених для обміну на борту» Іл-76, що розбився у Бєлгородській області Росії у січні 2024 року. Мета цього фейку, згідно з супровідними документами, – звинуватити українське військове керівництво у цензурі та приховуванні правди про катастрофу.

У сфальсифікованих документах «АСД» є також підробка наказу нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон військовослужбовцями до державної зради. Мета цього фейку, як йдеться в описі завдання російської агенції – «дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація ЗСУ».

«Російські аналітики “АСД” ретельно досліджують інформаційне поле України, виявляють чутливі теми та використовують їх для поляризації суспільства. Серед таких тем, наприклад, мобілізація, втрати на полі бою, обмеження свободи слова під час воєнного стану, зниження військової допомоги, корупція та контрнаступ», – ідеться в матеріалі.

Російські пропагандисти активно спекулюють на темі відносин президента Володимира Зеленського з його попередником Петром Порошенком, мером Києва Віталієм Кличком, а також колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Приклад фейкової інфографіки «АСД»(Колаж Süddeutsche Zeitung)

Також журналісти встановили, що завдяки ботам в українському сегменті соцмереж команда Гамбашидзе просуває деструктивні й проросійські наративи. З цією метою вона використовує меми, карикатури й фейки. Утім часто українські користувачі самі викривають російський слід таких «вкидів» через граматичні та логічні помилки. За інформацією документа «Статистика работы Центра С» з витоку «АСД», з січня по квітень 2024 російська команда опублікувала майже 34 млн коментарів з фейкових акаунтів.

Згідно з документами з витоку «АСД», команда Гамбашидзе створює та тиражує у соцмережах сфабриковані відеосюжети, стилізовані під матеріали західних медіа. Зокрема йдеться про матеріали, спрямовані на дискредитацію українців за кордоном, зменшення надання військової та матеріальної допомоги для України та навіть повідомлення, які мали б змінити перебіг парламентських виборів в ЄС в червні 2024 року.

Цікаво, що створений «АСД» мем із зображенням Володимира Зеленського поширив у соцмережі Х (колишній Twitter) і її власник – мільярдер Ілон Маск. Це випливає з протоколу засідання російських політтехнологів, що є у витоку.

Мем із зображенням Володимира Зеленського, який поширив Ілон Маск (Колаж Süddeutsche Zeitung)

Згідно з документами витоку, політтехнологи Гамбашидзе стоять й за запуском й за розкруткою «політичного руху» обвинуваченого у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука – «Другая Украина», про створення якого він заявив у січні 2023 року, коли з'явився на російському телебаченні після обміну військовополонених. Про те, що Ілля Гамбашидзе може бути одним із головних тіньових радників «Другой Украины», наприкінці лютого повідомляв France 24.

До слова, раніше стало відомо про те, що пов'язаний з російськими олігархами інвестиційний фонд 8VC допоміг Ілону Маску купити Twitter за понад 44 млрд доларів у 2022 році. У фонді працюють сини російського олігарха Петра Авена та колишнього члена Ради Федерації РФ Вадима Мошковича.