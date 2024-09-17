Яворівський районний суд Львівщини визнав курсанта навчального взводу Іллю М. винним у недбалому ставленні до військової служби. Він на кілька годин відлучився із території військової частини і тепер зобов’язаний сплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, Ілля М. є військовим, курсантом навчального взводу навчальної батареї навчального дивізіону артилерійської розвідки однієї з військових частин. 16 червня 2024 року він без дозволу на кілька годин залишив розташування військової частини, а потім сам повернувся на службу.

Щодо військового склали адмінпротокол за фактом недбалого ставлення до служби. На розгляд справи у суді він не прийшов. У судовій постанові не вказані причини, чому Ілля М. відлучився зі служби.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі матеріали та призначила військовому покарання – 17 тис. грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.