Шевченківський районний суд Львова виніс вирок мешканцю Львівщини через перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Чоловік був адміністратором Telegram-каналу про місця роздачі повісток. Суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, мешканець села біля Львова Андрій Кавний був адміністратором Telegram-каналу, де протягом січня-червня 2024 року публікував інформацію про місця роздачі повісток у Львові. Правоохоронці розшукали його та порушили кримінальну справу за фактом перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

У матеріалах справи вказано, що на етапі досудового розслідування обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Справу розглянув суддя Олег Ковальчук, який затвердив угоду та призначив Кавному покарання – п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Мобільний телефон iPhone X обвинуваченого конфіскували у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.