У Львові винесли вирок адміністратору Telegram-каналу про місця роздачі повісток
Мешканця Львівщини судили через перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань
Шевченківський районний суд Львова виніс вирок мешканцю Львівщини через перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Чоловік був адміністратором Telegram-каналу про місця роздачі повісток. Суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши іспитовий термін.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, мешканець села біля Львова Андрій Кавний був адміністратором Telegram-каналу, де протягом січня-червня 2024 року публікував інформацію про місця роздачі повісток у Львові. Правоохоронці розшукали його та порушили кримінальну справу за фактом перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
У матеріалах справи вказано, що на етапі досудового розслідування обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором. Справу розглянув суддя Олег Ковальчук, який затвердив угоду та призначив Кавному покарання – п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Мобільний телефон iPhone X обвинуваченого конфіскували у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.