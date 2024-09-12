Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки військовозобов’язаному мешканцю Львівщини, чий батько має першу групу інвалідності. Військкомат зобов’язали повторно розглянути подану заяву із врахуванням висновків суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, мешканець Львівської області у січні 2024 року звернувся до ТЦК та СП із заявою про отримання відстрочки від призову під час мобілізації – батьком позивача має першу групу інвалідності. До заяви він долучив необхідні документи, зокрема медичний висновок.

ТЦК відмовив у задоволенні заяви, «посилаючись на вимогу підтвердження факту постійного догляду у відповідності до Закону України «Про соціальні послуги». Представник ТЦК надав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у позивача є рідна сестра, яка живе за кордоном.

«Відповідач вважає, що перебування сестри за кордоном, наявність у неї сім’ї, не є підставою не виконувати свій обов’язок перед батьками», – вказано у рішенні суду.

Справу розглянула суддя Уляна Братичак, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, ТЦК належно не розглянув заяву чоловіка, відмову у наданні відстрочки визнали протиправною, скасували її та зобов’язали військкомат повторно розглянути його заяву. Рішення ще можна оскаржити.