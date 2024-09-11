Локачинський районний суд Волинської області визнав винним уродженця Сокаля на Львівщині в ухиленні від військового обліку. Військовозобов’язаний не прийшов у ТЦК для взяття на військовий облік і йому доведеться сплатити штраф.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, уродженець Сокаля Едуард Л. наприкінці березня 2024 року отримав повідомлення про необхідність прийти у ТЦК та СП для взяття на військовий облік. Військовозобов’язаний проігнорував це повідомлення та у вказаний день не прийшов у військкомат, через що щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.

Суд розглянув обвинувальний акт без проведення судового розгляду, у матеріалах справи є заява обвинуваченого про визнання своєї провини. Водночас у вироку не зазначено пояснень чоловіка про причини його вчинку.

Справу розглянула суддя Тетяна Кідиба, яка дослідила усі матеріали та визнала військовозобов’язаного винним в ухиленні від військового обліку. Суддя призначила йому покарання – 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.