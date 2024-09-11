Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на інформацію про мобілізацію нібито заброньованого мешканця Львівщини. ТЦК стверджує, що у військовозобов’язаного не було броні від роботодавця, а адвокат мобілізованого уже подав позов до суду.

Як повідомило локальне видання «Медіа Дрогобиччини» 9 вересня, Львівський окружний адмінсуд відкрив провадження через мобілізацію заброньованого мешканця Борислава. В ухвалі суду вказано, що позивач просить визнати протиправними дії ТЦК щодо призову на військову службу та скасувати відповідний наказ.

Відповідну інформацію виданню надала юридична компанія «Кодекс». За даними адвокатів, Дрогобицький РТЦК та СП 27 липня 2024 року мобілізував заброньованого мешканця Борислава, пропри те, що із 23 липня він мав відстрочку від призову від мобілізації.

11 вересня на скандал відреагували у Львівському обласному ТЦК та СП. У військкоматі розповіли, що 53-річний чоловік працював у мережі продуктових супермаркетів і роботодавець справді подавав списки працівників для бронювання від мобілізації, але серед них не було вказаного чоловіка.

«Заклад і справді забронював певних своїх працівників. І в РТЦК та СП було надіслано документ, із списком заброньованих. Однак, у цьому списку заброньованих, не виявилося прізвища громадянина, який зараз відстоює "справедливість" у суді. Про будь-яке інше бронювання цього громадянина РТЦК повідомлений не був. Отож військовозобов'язаний мобілізований згідно норм закону. Рішенням ВЛК був визнаний придатний до військової служби. На сьогодні є військовослужбовцем і виконує свої обов'язки», – вказано у повідомленні обласного ТЦК.

Мобілізований наразі проходить військову службу, справу про скасування наказу про його мобілізацію розглядатиме суд.