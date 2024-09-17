Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною заборону на виїзд за кордон звільненому від мобілізації мешканцю Львівщини, який був внесений у систему «Шлях» та мав доставити вантаж до Польщі. Суд скасував заборону прикордонників у перетині кордону.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, до суду звернувся чоловік, якому у лютому цього року відмовили у перетині кордону через пункт пропуску в Смільниця, що на кордоні з Польщею. Водій буса Iveco Daily їхав зі Львова у Польщу, куди мав доставити вантаж. У матеріалах справи вказано, що він звільнений від мобілізації, внесений у систему «Шлях» та мав при собі необхідні документи, зокрема на вантаж.

Прикордонники відмовили позивачу у перетині кордону, офіційна причина – «відсутність документів, що підтверджують підстави для виїзду за кордон». Мешканець Львівщини вважає відмову прикордонників протиправною та звернувся до суду, щоб її скасувати.

Справу розглянув суддя Назар Костецький, який дослідив матеріали та аргументи сторін у цій справі. Суддя зазначив, що у відзиві на позовну заяву представник прикордонного загону не надав інформацію про те, які ще документи потрібні були позивачу для перетину в умовах воєнного стану. Суддя визнав протиправною та скасував рішення прикордонника про відмову у перетині кордону. Рішення суду ще можна оскаржити.