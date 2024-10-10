Посадовці ТЦК та співробітник ЦНАПу за 7 тис. доларів допомагали ухилитися від мобілізації

На Херсонщині правоохоронці викрили трьох співробітників районного ТЦК та працівника ЦНАПу, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, ухилянтам з травня 2024 року допомагали двоє начальників відділів, оператор відділення обліку та бронювання районного ТЦК та СП, а також співробітник ЦНАПу.

За 7 тис. доларів вони вносили неправдиву інформацію до військово-облікових документів та Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів, а потім виключали їх з військового обліку нібито за станом здоров’я.

«Правоохоронці задокументували факт передавання одним із фігурантів тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, в якому вже були внесенню відмітки про визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримали після того, як вони отримали хабар за свої послуги. У затриманих провели обшуки, під час яких правоохоронці виявили та вилучили гроші, зброю та боєприпаси.

Всім чотирьом затриманим оголосили підозри за фактом неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці встановлюють походження боєприпасів, які вилучили у підозрюваних.