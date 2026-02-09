Дмитро Підручний – лідер збірної України з біатлону

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 10 лютого наші спортсмени змагатимуться у біатлоні, лижних перегонах, шорт-треці, санному спорті та фігурному катанні.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 10 лютого:

10:15 – лижні перегони (особистий спринт класичним стилем, кваліфікація, жінки; Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)

10:55 – лижні перегони (особистий спринт класичним стилем, кваліфікація, чоловіки; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

11:30 – шорт-трек (500 м, жінки, попередні забіги; Єлизавета Сидьорко)

12:10 – шорт-трек (1000 м, чоловіки, попередні забіги; Олег Гандей)

14:30 – біатлон (індивідуальна гонка на 20 км, чоловіки; Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Тарас Лесюк, Антон Дудченко)

18:00 – санний спорт (одиночні сани, третя спроба; Юліанна Туницька, Олена Смага – за умови потрапляння до топ-20)

19:30 – фігурне катання (одиночне катання, чоловіки, коротка програма; Кирило Марсак)

19:34 – санний спорт (одиночні сани, четверта спроба; Юліанна Туницька, Олена Смага – за умови потрапляння до топ-20)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).