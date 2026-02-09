Розписи прикрашають загальний простір будинку

Львівські кам’яниці подекуди зберегли оригінальні незнищені розписи не лише квартир, але й загальних просторів. Такою красою можна помилуватися всередині будинку на вул. Кравчука, 8. Там дивом вціліли сецесійні квіткові розписи на сходовій клітці та у вестибюлі. Фотографії показали на сторінці Art Nouveau heritage in Lviv.

Триповерховий будинок звели у 1906-1907 роках за проєктом архітектора Авґуста Богохвальського.

«Це – один із рідкісних збережених прикладів таких розписів у житловій архітектурі Львова. Стеля сходової клітки також розписана у подібній стилістиці, але з більшою композиційною насиченістю: тут додано рослинні та геометричні елементи, що створюють багатший художній декор у стилі ар нуво», – коментують фахівці Art Nouveau heritage.

фото Art Nouveau heritage in Lviv

Як зазначено у довідці Центру міської історії, цей будинок звів інженер Францішек Ґоломба для оренди квартир. Триповерхова кам’яниця прикрашена сецесійною ліпниною, ковальством та розписами у вестибюлі та на сходовій клітці. Це пам’ятка архітектури місцевого значення.

На фасаді є ліпнина з пальмовим листям та драконами, що повторюються також у кованій сецесійній брамі. На деяких вікнах збереглась автентична столярка з декорованим акантовим листям.

фото Олександра Маханця/Центр міської історії

Живописне панно на стелі містить рослинні мотиви: квіти шипшини, вази з букетами маку та бузку, а у центрі – розета обрамлена трояндовим вінком. Розписи вестибюля та сходової клітки в стилі декоративної сецесії гармонійно доповнює плитка на підлозі та бронзові деталі на дверях.

Плитка на підлозі (фото Art Nouveau heritage in Lviv)

«Площини сходових маршів також оздоблені сецесійними розписами, що є єдиним збереженим прикладом такого їхнього розташування в львівській архітектурі. Прямокутне поле обрамлене блідо-зеленими стеблами та листям, що в поєднанні зі стилізованими ніжно-фіолетовими квітами утворює вишуканий сецесійний візерунок на світлому тлі», – наголошує мистецтвознавиця Тетяна Казанцева.

Розписи сходової клітки (фото Art Nouveau heritage in Lviv)

Розпис стелі сходової клітки перегукується тематикою та колористикою оздоб вестибюля.