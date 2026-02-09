Карпати популярні серед туристів у всі сезони

У січні туристичний збір на Львівщині перевищив 5,9 млн грн. Це майже на 700 тис. грн більше, ніж у січні торік, та на 4,43 млн більше, ніж у грудні 2025. Заступниця директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Мар’яна Кукса розповіла про найпопулярніші напрямки на Львівщині, які у січні найчастіше відвідували туристи.

Популярними серед туристів були заповідник «Нагуєвичі», аптека-музей Йогана Зега у Бориславі, заповідник «Древній Звенигород», Яворівський національний природний парк та НПП «Бойківщина».

Найбільше відвідувачів за кількістю проданих квитків зафіксували на таких локаціях:

Державний історико-культурний заповідник «Тустань» – 5005 туристів;

НПП «Сколівські Бескиди» – 4100;

Музей «Дрогобиччина» – 2372;

Музей «Сколівщина» – 1405;

Дрогобицька ратуша – 1362.

«Традиційно найбільше туристів у зимові місяці приймають Львів, карпатський регіон та курортні громади. Але ми бачимо зацікавлення не лише у знакових туристичних магнітах, а й у менш відомих локаціях. Це результат системної роботи з розвитком туристичної інфраструктури та промоції області», – пояснила Мар’яна Кукса.

Найбільші суми туристичного збору у січні сплатили: