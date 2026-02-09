50-річній жінці загрожує 15 років тюрми

На Київщині поліція оголосила підозру виховательці дитячого будинку сімейного типу за знущання з дітей. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомили у Нацполіції Київської області та Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що 50-річна жінка протягом 2023-2024 років, виконуючи обов'язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу, знущалася з пʼятьох дітей віком від 3 до 12 років. Встановлено, що опікунка постійно принижувала вихованців, обмежувала у доступі до їжі та води, а також позбавляла їх волі.

«Користуючись уразливим станом дітей, їхнім малолітнім віком та повною залежністю від дорослих, вона примушувала їх до виконання тяжких робіт. Зокрема, змушувала дітей працювати на чужих городах, що слідство розцінює як експлуатацію малолітніх», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Виховательці оголосили підозру у катуванні дітей, незаконному позбавленні волі та торгівлі людьми, що вчинена щодо малолітніх дітей з метою їх експлуатації (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 149 КК України). Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці у межах досудового розслідування встановлюють посадовців, які не реагували на злочини, що були вчинені відносно дітей.

Нагадаємо, 7 січня 2026 року правоохоронці викрили на Кіровоградщині виховательку дитячого будинку сімейного типу, яка тримала на ланцюгу вихованку 17-річну з інвалідністю.