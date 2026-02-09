ЗСУ зачистили село на Харківщині від росіян

Українські військові зачистили від росіян село Чугунівка, що у Харківській області. Село повністю перебуває під контролем ЗСУ. Про це повідомив 16 армійський корпус на власній фейсбук-сторінці.

Як розповіли військові, окупанти скористалися складними погодними умовами та змогли проникнути у село Чугунівка, що у Купʼянському районі. Проте українська аеророзвідка змогла виявити росіян, а стрілецька спеціалізована рота «Шквал» зачистила село. Українські військові зазначають, що окупантів, які погодилися скласти зброю, захопили у полон, решту – ліквідували.

«У Чугунівці встановлено прапор України – населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України», – йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, 8 лютого голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що українські військові зачистили від росіян село Тернувате на Запоріжжя. Раніше росіяни заявляли, що окупували село.

Крім того, 27 січня Сили оборони спростували заяву росіян про окупацію селища Купʼянськ-Вузловий у Харківській області. Українські військові зазначили, що місто перебуває під контролем ЗСУ й взагалі не перебуває на лінії зіткнення.

