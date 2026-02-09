Анатолій Гунько втратив депутатський мандат

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України визнала народного депутата Анатолія Гунька винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тис. доларів від представника аграрної компанії в обмін на сприяння в отриманні дозволу на обробіток державних земель. Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

Після рішення апеляційної інстанції вирок набрав законної сили, що означає втрату депутатського мандата. Гунька взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Раніше суд першої інстанції ВАКС визнав народного депутата винним і призначив йому сім років ув’язнення. Але апеляційний суд частково змінив вирок, перекваліфікувавши дії Гунька та пом’якшивши покарання.

«Суд апеляційної інстанції оцінив дії нардепа Гунька за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та, відповідно, змінив покарання – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права займати владні посади на 3 роки», – розповіли в ГО.

Як повідомляло НАБУ, у 2023 році Гунько діяв у змові разом зі своїм знайомим Володимиром Івасиком та Ігорем Калініченком – адвокатом і помічником нардепа на громадських засадах. Вони вимагали хабар від представника аграрної компанії в обмін на сприяння в отриманні дозволу на обробіток державних земель. Загальна сума неправомірної вигоди становила 221 тис. доларів.

Отриманий хабар нібито мав бути розподілений між Гуньком, президентом НААН України, співробітниками Національної поліції та головою Рівненської обласної військової адміністрації. Гунько пояснював, що керівником державного підприємства буде призначена підконтрольна йому людина, яка укладе договори на обробіток землі з агрофірмою. Окремо він запевняв, що голова Рівненської ОВА не чинитиме перешкод у разі отримання відповідних земельних ділянок.

За висновками обвинувачення, народний депутат насправді не мав наміру впливати на жодних посадовців і фактично планував заволодіти грошима підприємця шляхом обману. Сам Гунько не заперечував факту домовленостей, однак наполягав, що став жертвою провокації.

Нагадаємо, 4 лютого народному депутату було оголошено ще одну підозру – у привласненні врожаю на суму близько 30 млн грн. Та попри обвинувальний вирок та нову підозру уряд включив Гунька до складу робочої групи з питань реформування адвокатури.