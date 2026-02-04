У 2025 році ВАКС визнав Анатолія Гунька винним в іншій справі про хабарництво

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро задокументували у середу, 4 лютого, нові злочини чинного народного депутата, якого у серпні 2023 року вже викрили на хабарі за вирішення «земельних питань». За даними Центру протидії корупції, мова йде про нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька. Він привласнив соняшник та кукурудзу державних підприємств, що входять до структури Національної академії аграрних наук України.

За матеріалами справи, протягом 2021–2023 років Гунько використовував підконтрольні сільськогосподарські угіддя для вирощування та нелегального продажу оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній – загалом понад 2,5 тис. т агропродукції. Для реалізації оборудки він залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств НААН та довірену особу. Щоб приховати злочин, вони не відображали реальну кількість зібраного врожаю у документах.

Центр протидії корупції пише, що у 2021 році, нардеп спільно з директором одного з дослідних господарств та пособником організував збір та вивезення агропродукції на приватні склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 т соняшнику та 1,4 тис. т кукурудзи, загальною вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році аналогічну схему реалізували на базі іншої дослідної станції. Тоді на підконтрольні склади було відправлено 203 т соняшнику.

У результаті за обома епізодами державі завдано збитків майже 30 млн грн.

На підставі зібраних доказів народному депутату та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за розтрату майна в особливо великих розмірах організованою групою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомлення про підозру Анатолію Гуньку

Що відомо про інші кримінальні справи Анатолія Гунька

Анатолій Гунько – нардеп 9-го скликання від «Слуги народу», він переміг на довиборах на 208-му округу у 2020 році. До цього у 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради від «Батьківщини». У грудні 2023 року Гунько увійшов до депутатської групи «Відновлення України», створеної після розпуску проросійської фракції ОПЗЖ.

У 2016 році Гунько фігурував у справі про приватизацію земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах Київської області. Слідство розглядало його як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 га. 20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних закрили, через відсутність достатніх доказів.

8 серпня 2023 року НАБУ та САП викрили Гунька та двох його спільників на одержанні 85 тис. доларів хабаря за передачу в оренду державної землі. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 221 тис. доларів.

25 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав нардепа винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. Вирок ще не набув законної сили, адже він оскаржується в апеляції.