ВАКС визнав Анатолія Гунька винним у хабарництві

У вівторок, 25 березня, Вищий антикорупційний суд визнав винним народного депутата фракції «Слуга народу» Анатолія Гунька в одержанні хабаря у 85 тис. доларів. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зазначимо, що імені засудженого не розголошують, однак з деталей справи зрозуміло, що йдеться саме про Анатолія Гунька.

ВАКС визнав Анатолія Гунька винним в одержанні хабаря у 85 тис. доларів за передачу підприємцю в оренду землю Національної академії аграрних наук. Суд призначив Гуньку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Крім того, суд строком на 3 роки позбавив Гунька права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також обіймати посади на державній службі.

За даними Центру протидії корупції, Гунько під час допиту визнав отримання хабаря. Але адвокат наполягав на провокації, через яку нардеп вдався до неправомірних дій.

Вирок ухвалили судді Тетяна Криклива, Ольга Саландяк і Віталій Дубас. До набрання чинності вироку Анатолія Гунька зобов’язали носити електронний браслет.

Як повідомляв ZAXID.NET, 8 серпня 2023 року НАБУ та САП викрили нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька та двох його спільників на одержанні 85 тис. доларів хабаря за передачу в оренду державної землі. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 221 тис. доларів.

9 серпня суд відправив Гунька під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Додамо, що у 2016 році Гунько фігурував у справі про приватизацію земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах Київської області. Слідство розглядало Гунька як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 гектарів, знищивши стратегічне обладнання, що розміщувалось на ній. 20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних закрили, пояснюючи рішення відсутністю достатніх доказів.

За даними руху «Чесно», Анатолій Гунько – нардеп 9-го скликання від «Слуги народу» він переміг на довиборах на 208-му округу у 2020 році. До цього у 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради від «Батьківщини». У грудні 2023 року Гунько увійшов до депутатської групи «Відновлення України», створеної після розпуску проросійської фракції ОПЗЖ.