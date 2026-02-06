Анатолія Гунька ВАКС визнав винним у підбурюванні до надання хабаря

Народний депутат України Анатолій Гунько, якого у березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винним у підбурюванні до надання хабаря, а у лютому 2026 року викрили на привласненні врожаю, увійшов до урядової робочої групи з удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності. Про це у п'ятницю, 6 лютого, повідомило «Дзеркало тижня».

Урядова група з реформ адвокатури працює в межах Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Рішення про її створення та склад ухвалив Кабмін ще 12 січня 2026 року, а постанова була затверджена особисто головою уряду.

Склад робочої групи щодо реформування адвокатури

Водночас за кілька днів після включення до групи НАБУ і САП повідомили нову підозру Гуньку – цього разу у справі про привласнення врожаю на суму понад 30 млн грн.

Група з удосконалення законодавства у сфері адвокатури та адвокатської діяльності вже кілька років перебуває у стані блокування. Відсутність ефективної реформи підриває довіру до адвокатури та суперечить європейським стандартам.

«На цьому фоні виникає питання: чи здатний Гунько, володар вироку ВАКС та фігурант нової підозри НАБУ, ефективно реалізувати реформи у сфері адвокатури, або його присутність у робочій групі створює передумови для чергового гальмування процесу», – наголосило «Дзеркало тижня».

Анатолій Гунько – нардеп 9-го скликання від «Слуги народу». У 2016 році він фігурував у справі про приватизацію земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах Київської області. Слідство розглядало його як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 га. 20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних закрили, через відсутність достатніх доказів.

8 серпня 2023 року НАБУ та САП викрили Гунька та двох його спільників на одержанні 85 тис. доларів хабаря за передачу в оренду державної землі. Загальна сума неправомірної вигоди мала становити 221 тис. доларів. 25 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав нардепа винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років. Вирок ще не набув законної сили, адже він оскаржується в апеляції.

4 лютого правоохоронці повідомили, що Гунько привласнив соняшник та кукурудзу державних підприємств, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. У результаті державі було завдано збитків майже 30 млн грн.