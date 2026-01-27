Купʼянськ-Вузловий у Харківській області залишається під контролем Сил оборони

Купʼянськ-Вузловий у Харківській області станом на вівторок, 27 січня, залишається під контролем Сил оборони України, селище навіть не дотичне до безпосередньої лінії зіткнення. Про це повідомило Угруповання обʼєднаних сил.

Заяви про нібито захоплення Купʼянська-Вузлового 27 січня озвучив керівник Генерального штабу Росії Валєрій Герасимов. Він стверджував, що російські війська начебто проводять зачистку міських кварталів. Українське командування наголосило, що Купʼянськ-Вузловий не лише не перебуває під контролем російських військ, а й узагалі не дотичний до безпосередньої лінії зіткнення. Військові додали, що російські воєначальники вкотре демонструють схильність вигадувати успіхи, яких не існує.

«Угруповання об'єднаних сил не припиняє дивуватися здатності російських генералів не лише перебільшувати свої здобутки, а й вигадувати їх з нуля. Принагідно нагадуємо, що згідно з нормами міжнародного гуманітарного права в українському полоні можна отримати кваліфіковану допомогу лікарів-спеціалістів, зокрема й наркологів», – йдеться у дописі.

За даними проєкту DeepState станом на 26 січня, підрозділи російської армії перебували на відстані від 11 до 15 км від Купʼянська-Вузлового з північного, східного та південного напрямків.