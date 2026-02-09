За хабарництво Олегу Кантору загрожує до 10 років ув’язнення

Суд відсторонив від посади мера Галича Олега Кантора, затриманого під час отримання хабаря за оформлення землі. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Олега Кантора відсторонили від посади з другої спроби. З клопотанням про відсторонення прокурори звертались до суду 6 лютого, але рішення не ухвалили через неявку захисників підозрюваного.

На цей раз адвокатки Тетяна Савчин та Анна Кантор зауважили, що після відсторонення мера діяльність громади буде «паралізована», оскільки посада є виборною і замінити повноваження нема кому, передає «Суспільне».

Дослідивши всі матеріали, суддя Леся Кіндратишин відсторонила Олега Кантора від посади міського голови Галицької громади до 4 квітня 2026 року. За словами прокурора Мар’яна Доскоча, перед цим Івано-Франківський міський суд наклав арешт на рухоме й нерухоме майно підозрюваного.

Нагадаємо, Олега Кантора затримали в робочому кабінеті після одержання частини хабаря від місцевого підприємця за сприяння в передачі в довготривалу оренду комунальної земельної ділянки під будівництво заводу.

Мера арештували з заставою у 2,5 млн грн. За хабарництво йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.