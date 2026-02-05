Олегу Кантору загрожує до 10 років тюрми

У четвер, 5 лютого, під час отримання хабаря за виготовлення документів на зміну цільового призначення землі, слідчі поліції та СБУ затримали міського голову Галича 52-річного Олега Кантора. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, використовуючи службове становище та свої повноваження, мер міста вибудував корупційну схему. Він вимагав хабарі за сприяння в передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду та зміні їх цільового призначення.

Відео Івано-Франківської обласної прокуратури

Зокрема, у липні 2025 року посадовець пообіцяв посприяти бізнесмену в оформленні оренди земельної ділянки, загальною площею 10 га. Міський голова запевнив підприємця, що передача землі фактично відбудеться «під ключ». Він обіцяв забезпечити ухвалення всіх потрібних рішень на сесії міської ради, зміну цільового призначення ділянок, виготовлення необхідної документації та організацію земельних аукціонів на електронному майданчику з визначеним переможцем.

«За домовленістю, він мав отримати гроші у декілька етапів: перший платіж склав 2 тис. доларів, згодом ще 1,6 тис. доларів і наостанок 100 тис. грн – за остаточне оформлення рішень. Гроші передавали особисто міському голові – у його службовому кабінеті, в автомобілі та під час особистих зустрічей», – розповіли правоохоронці.

Після отримання хабарів мер скликав сесію міської ради, особисто голосував за рішення щодо затвердження проєктів землеустрою та включення земельних ділянок до переліку для проведення електронних аукціонів. Також посадовець дав вказівки штучно створити конкуренцію на земельних торгах.

«За його вказівками реєстрували фіктивних ФОПів, залучали підконтрольних осіб для участі в аукціонах, координували подачу ставок, щоб не допустити перемоги сторонніх учасників, а у разі невигідної ціни – організовували дискваліфікацію «потрібного» учасника і повторно виставляли лот. Усе це робилося з єдиною метою – забезпечити передачу землі «своєму» підприємцю і отримати новий транш неправомірної вигоди», – зазначили в поліції.

В СБУ додали, що затримали керівника міста на гарячому – під час отримання чергової частини хабаря за виготовлення документів на зміну цільового призначення землі. Під час обшуків на роботі та в помешканні мера вилучили близько 500 тис. грн у різних валютах, мобільні телефони, документи та інші докази злочину.

Правоохоронці не називають прізвища затриманого. За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про мера Галича Олега Кантора. Йому готують підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабарів службовцем, який займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.

Додамо, що Олег Кантор обраний головою Галицької міської ради у 2020 році від партії ВО «Батьківщина».