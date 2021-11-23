Депутат Микола Вовк завив, що його побив міський голова Олег Кантор

Мера Галича Олега Кантора звинуватили у побитті місцевого депутата від «Європейської солідарності» Миколи Вовка. Перша бійка сталася у вівторок, 23 листопада в приміщенні міської ради, а друга – під час зняття побоїв у лікарні. Сам Олег Кантор звинувачення у побитті заперечив, заявивши, що депутат був п'яний. Втім, поліція зареєструвала заяву від Миколи Вовка і наразі встановлює деталі цього інциденту.

Про побиття депутата Миколи Вовка у коментарі місцевій газеті «Галицьке слово» повідомила адвокатка Наталія Філімон-Шевчук. За словамиадвокатки, до неї зателефонував Микола Вовк та повідомив, що його з невідомих причин побив міський голова Олег Кантор. «Прибувши у міську раду, я побачила, що стоїть Вовк, у нього на обличчі синці і садна. Будучи в лікарні мені стало відомо, що коли проводився огляд і знімання побоїв в лікарню приїхав Олег Кантор. З погрозами, що він йому ще покаже, порвав медичні документи Миколи Вовка і знову наніс тілесні ушкодження», – сказала адвокатка.

У коментарі ZAXID.NET капітан галицького відділення поліції Віктор Юрів підтвердив, що до них з заявою про побиття звертався депутат Микола Вовк. «Заява про побиття зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Наразі поліція проводить слідчі дії», – пояснив капітан поліції.

Водночас, за інформацією «Бліц-Інфо» мер Галича Олег Кантор заперечив звинувачення у побитті та припустив, що депутат п'яний впав на роботі.

«Окрім того, що він депутат, він працює в міській раді і був п'яний на робочому місці. В нас є 50 свідчень працівників, що він в нетверезому стані ходив по міській раді. Я його випадково побачив у приймальні і він почав до мене нецензурно лаятись. Нічого не було. Де він впав і що тепер розказує, то все спекуляція. Ніхто його не бив. В лікарню я приїздив, щоб подивитися чи поліція взяла його на освідчення. Він далі почав матюкатися. Я навіть не підходив до нього. Я вмію себе тримати в руках», – прокоментував міський голова.