Чоловік здійснив виліт з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика «Косів»

До суду передали справу 46-річного мешканця Коломиї, який 7 серпня на легкомоторному літаку Ан-2 намагався перетнути кордон з Румунією. Тоді для затримання порушника був піднятий винищувач МіГ-29. За версією правоохоронців, чоловік, не маючи посвідчення пілота, здійснив виліт на знятому з експлуатації літаку, повідомила у понеділок, 22 листопада, прес-служба управління СБУ у Івано-Франківській області.

Літак-порушник зафіксувала протиповітряна оборона України 7 серпня, коли той летів у бік держкордону на території Чернівецької області. Через те, що літак не подавав сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв’язок, інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору. Для перехоплення Ан-2 підняли у повітря екіпаж винищувача МіГ-29 з аеродрому в Луцьку.

«Досудове розслідування встановило, що несанкціонований політ здійснив 46-річний житель Коломиї. Чоловік не пройшовши навчання та не маючи пілотського посвідчення, підняв у повітря літак Ан-2, випущений 49 років тому і знятий з експлуатації. Виліт він здійснив з території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика «Косів», який не має допуску до використання», – йдеться у повідомленні прес-служби управління СБУ у Івано-Франківській області.

Наразі чоловіку, який керував літаком, повідомлено про підозру за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України. Справу з обвинувальним актом передано до суду.

Додамо, 7 серпня, прикордонники відділу «Порубне» Чернівецького загону зафіксували легкомоторний літак Ан-2, який летів з України в Румунію та назад. Для перехоплення літака в небо підняли МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Згодом винищувач супроводив порушника до аеропорту в Коломиї. Після посадки літака Ан-2 прикордонники та спецпризначенці «ДОЗОР» затримали чотирьох осіб, які перебували на його борту й намагалися втекти на автомобілі.