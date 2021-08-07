Після приземлення Ан-2 чотирьох осіб, які перебували на борту літака, затримали прикордонники спільно із спецпризначенцями.

Український винищувач МіГ-29 перехопив легкомоторний літак Ан-2 в небі над Карпатами. За даними ЗМІ, на борту останнього перебували контрабандисти, які, ймовірно, перевозили до Румунії контрафактні сигарети.

Інцидент стався зранку в суботу, 7 серпня. Легкомоторний літак Ан-2, який летів з України в Румунію та назад, зафіксували прикордонники відділу «Порубне» Чернівецького загону. Про це вони одразу повідомили підрозділу Протиповітряної оборона Повітряних сил, передає ДПСУ.

Для перехоплення літака в небо підняли МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, уточнює прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ. Згодом винищувач супроводив порушника до аеропорту в Коломиї.

Після посадки літака Ан-2 прикордонники та спецпризначенці «ДОЗОР» затримали чотирьох осіб, які перебували на його борту й намагалися втекти на автомобілі.

Місцевий сайт «Курс» із посиланням на джерела в поліції пише, що затримані – мешканці Коломийського району. Поліцейські припускають, що літак міг перевозити до Румунії контрабанду, але це має підтвердити слідство. За даними «Думської», йдеться, ймовірно, про переміщення контрафактних сигарет. Самого вантажу в літаку не було.

Наразі відомо про відкрите кримінальне провадження за статтею порушення правил міжнародних польотів.