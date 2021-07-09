37-річний українець намагався втекти від угорських митників і прикордонників та потрапив у ДТП

На контрольно-пропускному пункті «Загонь», що на українсько-угорському кордоні, 37-річний чоловік втікав від угорських прикордонників і митників, ледь не наїхав на них, а потім – сам потрапив у ДТП. Машина українця перекинулася, його затримали. Інцидент із втечею контрабандиста зафіксували камери відеонагляду на КПП «Загонь».

Про цей випадок повідомила Центральна слідча прокуратура Угорщини. Як зазначають угорські правоохоронці, 37-річний громадянин України подав заявку на в’їзд на пункті пропуску «Загонь». Під час перевірки митники виявили у моторному відсіку автомобіля українця приховані сигарети. Коли чоловік це помітив, – вдався до втечі. Українець сів у свою машину, відтіснив митників і прикордонників і почав їхати.

«Головний сержант митної варти підбіг до машини і закликав чоловіка зупинитися, однак водій цього не зробив, натомість з великою швидкістю рушив у бік чиновника. Митник відійшов з дороги, але спіймав ручку автомобіля, що проїжджав повз, і спробував відкрити двері авто. Водій протягнув за собою працівника митниці ще 4-5 метрів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Після цього українець ще раз ледь не наїхав на іншого співробітника митниці та на швидкості намагався виїхати з території пункту пропуску, проте потрапив у ДТП – автомобіль перекинувся.

Українця затримали та допитали як підозрюваного. Також прокуратура клопотала про його арешт.