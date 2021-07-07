Чоловік спалив свій автомобіль Škoda Octavia на словацькій стороні кордону

На пункті пропуску Ужгород–Вишнє Нємєцке згорів автомобіль Škoda Octavia, водій спробував втекти на українську територію, але його затримали прикордонники. Наразі немає інформації про його вік та громадянство. За однією з версій, чоловік мав проблеми з документами і сам підпалив своє авто, після чого спробував перебігти кордон.

Інцидент у Вишнє Нємєцке трапився близько 13:20 середи, 7 липня. Першим про цей випадок повідомив журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі.

За оприлюдненою інформацією, Škoda Octavia спалахнула на словацькій частині пункту пропуску. «Власник автомобілю на іноземній реєстрації не зміг перетнути кордон через проблеми із документами, а після цього намагався втекти на українську територію, де його й затримали українські прикордонники та одягли на нього кайданки», – написав Віталій Глагола.

У прес-службі Чопського прикордонного загону ZAXID.NET підтвердили інформацію про цей інцидент, проте уточнили, що наразі невідомо, якою була причина загоряння автомобіля, оскільки випадок стався на словацькому боці кордону.

«Український прикордонний наряд, який ніс службу на КПП Ужгород, зафіксував факт загоряння автомобіля на словацькій частині кордону. Також прикордонники помітили чоловіка, який біг в сторону українського контрольно-пропускного пункту. Його затримали вже на території України в адміністративному порядку – за нелегальний перетин кордону. Чоловік не мав при собі жодних документів. Наразі правоохоронці встановлюють його особу, чоловіка притягнуть до відповідальності», – сказала у коментарі ZAXID.NET речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

Також вона додала, що попередньо встановлено, що затриманий є іноземцем. Проте громадянство чоловіка поки неможливо визначити, оскільки він не мав при собі документів.