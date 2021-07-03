Люди, які в’їжджають на територію Словаччини з держави, яка входить до «червоного» списку (зокрема, з України), зобов’язані попередньо зареєструватися на сайті https://korona.gov.sk/ehranica, повідомила в суботу, 3 липня, Державна прикордонна служба України з посиланням на інформацію від словацьких колег.

Мандрівникам радять зробити це до прибуття на територію Словаччини, оскільки у пунктах пропуску неможливо зареєструватися через слабке інтернет-покриття, а доступ до Wi-Fi на території словацьких пунктів пропуску відсутній.

Прикордонники наголосили, що ця вимога також стосується тих, хто в’їжджає на територію Словаччини потягом через пункт пропуску «Чоп (Страж) – Чієрна-над-Тісоу». Тих, хто прибуває на територію Словаччини потягом і не виконав умови в’їзду (не зареєструвався на сайті), не пропустять, а їхнє повернення на територію України буде ускладнене через графік руху потягів.

«Також словацькі колеги інформують, що з 19.00 (середньоєвропейського часу) 05.07.2021 року у громадян ЄС при в’їзді на територію Словаччини перевірятимуть цифрові Covid-картки (через мобільний додаток). Такі картки видаються громадянам ЄС як сертифікат про щеплення, проведення тесту (антиген, ПЛР) або подолання захворювання на Covid-19», – сказано у повідомленні Держприкордонслужби.